Нужна статья на тематику "Кондиционерование воздуха"

Требуется собрать базу 100 авторов курсов по интернет бизнесу с сайта инфо-хит ([url=https://info-hit.ru/]https://info-hit.ru[/url]) Результаты работы должны быть оформлены в эксель-таблице: имя автора - сайт - контакты.
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Для сайта предоставляющие услуги по продаже,установке и кондиционированию воздуха нужна статья на тему : "Чистка кондиционеров".Нужно описать услугу для клиента.Этапы чистки+польза
Объем: 1500 тыс. символов.
Большая просьба присылать свои предложения только тем копирайтерам,которые имеют опыт работы в данной тематики.
Все остальные подробности в личку.
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