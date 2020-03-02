Написать тексты на тематику недвижимости

Здравствуйте. Необходимо написать со слов историю жизни нескольких поколений семьи. Так сказать биографию. Общение по скайпу или иным голосовым способом. Результатом работ должен быть структурированный текст, описывающий историю и жизнь семьи. Предложите стоимость (например за количество символов) и условия сотрудничества.