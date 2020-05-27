Написание семейной биографии

КопирайтингЗавершен37 заявок881 просмотр
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Здравствуйте.

Необходимо написать со слов историю жизни нескольких поколений семьи. Так сказать биографию.

Общение по скайпу или иным голосовым способом.

Результатом работ должен быть структурированный текст, описывающий историю и жизнь семьи.

Предложите стоимость (например за количество символов) и условия сотрудничества.

4 года назад
rusich86
Алексей 
39 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
Lidasik
Лидия 
36 летУкраина
11 лет в сервисе
Была
5 часов назад
4 года назад
$25
5 дней
Все отлично! работа выполнена в срок и соответствует заданию. Рекомендую.
Было приятно работать над заданием. Проект интересный. Одни положительные эмоции. С оплатой все четко. Рекомендую!