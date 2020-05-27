Написание семейной биографии

Необходимо подготовить контент (42к символов) согласно ТЗ (ТЗ вышлю в ЛС)
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Здравствуйте.
Необходимо написать со слов историю жизни нескольких поколений семьи. Так сказать биографию.
Общение по скайпу или иным голосовым способом.
Результатом работ должен быть структурированный текст, описывающий историю и жизнь семьи.
Предложите стоимость (например за количество символов) и условия сотрудничества.
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