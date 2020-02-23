Здравствуйте. Необходимо написать со слов историю жизни нескольких поколений семьи. Так сказать биографию. Общение по скайпу или иным голосовым способом. Результатом работ должен быть структурированный текст, описывающий историю и жизнь семьи. Предложите стоимость (например за количество символов) и условия сотрудничества.
Написать статью о личных финансах для сайта о финансовой грамотности
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Задание: написать статью (копирайт) о личных финансах для сайта о личных финансах и финансовой грамотности.
Тема статьи: "Для чего нужен личный финансовый капитал".
— объем статьи 1.5-2 тысячи знаков без пробелов,
— уникальность 95+%,
— придумать вовлекающий в чтение заголовок по теме,
– текст статьи должен быть написан правильным русским языком, не должен быть написан в научном стиле, должен легко читаться,
— тон статьи должен быть не слишком формальным, но и статья не должна терять смысл,
— нужно донести основные цели накопления личного капитала (перечислены ниже в ТЗ в разделе "Цели накопления"), а также раскрыть каждую из основных целей,
— текст должен быть читабельным, в нем должны присутствовать абзацы,
– текст должен соответствовать теме и полностью раскрывать ее,– озвучить проблему и пообещать ее решить к концу текста,
– четко формулировать мысли (без воды),
– использование обращений к читателю - вы (с маленькой буквы),
– обязательно наличие списков в тексте, структурирование любого перечисления с объяснением,- экспертность и полезность: используйте слова из сферы личных финансов, приводя примеры из реальной жизни для ключевых понятий или ситуаций.
Цели накопления, которые нужно донести в статье:
1) Дать лучшее образование детям.
2) Купить жилье мечты.
3) Создать себе доход на пенсии.
Важно:
Не использовать типовой рерайт, нужен копирайт - материал использовать можно для своего понимания, но бездумно переписывать нельзя.
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