Написать статью о личных финансах для сайта о финансовой грамотности

Задание: написать статью (копирайт) о личных финансах для сайта о личных финансах и финансовой грамотности.

Тема статьи: "Для чего нужен личный финансовый капитал".

— объем статьи 1.5-2 тысячи знаков без пробелов,

— уникальность 95+%,

— придумать вовлекающий в чтение заголовок по теме,

– текст статьи должен быть написан правильным русским языком, не должен быть написан в научном стиле, должен легко читаться,

— тон статьи должен быть не слишком формальным, но и статья не должна терять смысл,

— нужно донести основные цели накопления личного капитала (перечислены ниже в ТЗ в разделе "Цели накопления"), а также раскрыть каждую из основных целей,

— текст должен быть читабельным, в нем должны присутствовать абзацы,

– текст должен соответствовать теме и полностью раскрывать ее,– озвучить проблему и пообещать ее решить к концу текста,

– четко формулировать мысли (без воды),

– использование обращений к читателю - вы (с маленькой буквы),

– обязательно наличие списков в тексте, структурирование любого перечисления с объяснением,- экспертность и полезность: используйте слова из сферы личных финансов, приводя примеры из реальной жизни для ключевых понятий или ситуаций.

Цели накопления, которые нужно донести в статье:

1) Дать лучшее образование детям.

2) Купить жилье мечты.

3) Создать себе доход на пенсии.

Важно:

Не использовать типовой рерайт, нужен копирайт - материал использовать можно для своего понимания, но бездумно переписывать нельзя.