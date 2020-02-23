Текст для сайта. Спланировать тексты

КопирайтингЗакрыт21 заявка299 просмотров
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Спланировать и написать тексты для сайта, с интересными фактами. Поискать примеры. 

тема сайта - продажа елок, bonsai, niwaki

текст для главной, и пару блог постов

4 года назад
conus
44 годаУкраина
18 лет в сервисе
Был
месяц назад