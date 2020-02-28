2 статьи на тему партнерских программ

$5
КопирайтингЗавершен12 заявок650 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Добрый день!

Нужны 2 статьи на тему партнерских программ.

1. Что такое партнерская программа и как она работает?

Нужно использовать ключевые слова:

 - «партнерскаяпрограмма это» (в самом начале статьи)

- «реферальная программа»

- «партнерские программы»

2. Виды партнерских программ

Вступление одно или несколько предложений

Описание каждого вида:

плата за продажу - СPS (cost-per-sale)

плата за действие - CPA (cost-per-action)

плата за клик - CPC (cost-per-click)

плата за показ - CPV (cost-per-view)

плата за установку - CPI (cost-per-install)

В тексте статьи должно встречаться «Виды партнерскихпрограмм» (хотя бы один раз)

Размер каждой статьи 1500 – 2000 символов без пробелов.

4 года назад
uaprime
Виктор 
36 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
KrasavinaDnepr
Ольга 
43 годаУкраина
4 года в сервисе
Была
3 года назад
4 года назад
$3
1 день
WMZ
Работа сделана быстро и качественно
Все точно, понятно и вовремя. Рекомендую как Заказчика