Здравствуйте. Необходимо написать со слов историю жизни нескольких поколений семьи. Так сказать биографию. Общение по скайпу или иным голосовым способом. Результатом работ должен быть структурированный текст, описывающий историю и жизнь семьи. Предложите стоимость (например за количество символов) и условия сотрудничества.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день!
Нужны 2 статьи на тему партнерских программ.
1. Что такое партнерская программа и как она работает?
Нужно использовать ключевые слова:
- «партнерскаяпрограмма это» (в самом начале статьи)
- «реферальная программа»
- «партнерские программы»
2. Виды партнерских программ
Вступление одно или несколько предложений
Описание каждого вида:
плата за продажу - СPS (cost-per-sale)
плата за действие - CPA (cost-per-action)
плата за клик - CPC (cost-per-click)
плата за показ - CPV (cost-per-view)
плата за установку - CPI (cost-per-install)
В тексте статьи должно встречаться «Виды партнерскихпрограмм» (хотя бы один раз)
Размер каждой статьи 1500 – 2000 символов без пробелов.
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