Ёмкая и качественная информация, подбор персонала, написание статей, сбор и оформление информации, администрирование

Доброго времени суток! Нацелена на долгосрочное и взаимовыгодное сотрудничество в сфере управления персоналом, обработка и структурирование информации, написание и оформление статей по темам: управление персоналом, карьерой, тестирование, аналитика, мода и стиль, психология и развитие, мышление, администирование, самовыражение, фешн индустрия: тренды, стилевой типаж, колорит, базовый и капсульный гардероб, растениеводство, цветоводство, рукоделие, ремонт и переделка одежды, минимализм, эффективность.