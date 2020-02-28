KrasavinaDnepr

Ольга KrasavinaDnepr

 
43 годаУкраина/Днепр
4 года на фриланс-бирже
Была
4 года назад
Ёмкая и качественная информация, подбор персонала, написание статей, сбор и оформление информации, администрирование

Доброго времени суток! Нацелена на долгосрочное и взаимовыгодное сотрудничество в сфере управления персоналом, обработка и структурирование информации, написание и оформление статей по темам: управление персоналом,  карьерой,  тестирование,  аналитика, мода и стиль, психология и развитие, мышление, администирование, самовыражение, фешн индустрия: тренды, стилевой типаж, колорит, базовый и капсульный гардероб, растениеводство, цветоводство, рукоделие, ремонт и переделка одежды, минимализм, эффективность. 

Написание статей
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Отзывы заказчиков
uaprime
Виктор 
36 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
год назад
$3
10 баллов
4 года назад
2 статьи на тему партнерских программ
Работа сделана быстро и качественно
Все точно, понятно и вовремя. Рекомендую как Заказчика
Ответный отзыв
Продающие тексты
нет отзывов
$1/час
от $1от 1 дня
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