Ёмкая и качественная информация, подбор персонала, написание статей, сбор и оформление информации, администрирование
Доброго времени суток! Нацелена на долгосрочное и взаимовыгодное сотрудничество в сфере управления персоналом, обработка и структурирование информации, написание и оформление статей по темам: управление персоналом, карьерой, тестирование, аналитика, мода и стиль, психология и развитие, мышление, администирование, самовыражение, фешн индустрия: тренды, стилевой типаж, колорит, базовый и капсульный гардероб, растениеводство, цветоводство, рукоделие, ремонт и переделка одежды, минимализм, эффективность.
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Отзывы заказчиков
$3
10 баллов
4 года назад
Работа сделана быстро и качественно
Ответный отзыв
Все точно, понятно и вовремя. Рекомендую как Заказчика
Продающие тексты
нет отзывов
$1/час
от $1от 1 дня
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