Написать оригинальный текст о балетных эмигрантах

КопирайтингЗавершен5 заявок187 просмотров
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1.    Необходимо написать оригинальный текст в размере 15.000 знаков (буду проверять на антиплагиат) на тему Рудольф Нуреев и балетнаяэмиграция (влияние русских танцовщиков на мировой балет,их вклад в развитие балета в мире и т.д.).

Срок: 28.02.2020.

4 года назад
Polina999
Полина 
37 летРоссия
11 лет в сервисе
Была
3 дня назад
Выбранный исполнитель
sacivi
35 летИталия
6 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
4 года назад
$1
1 день
WMZ
Хороший качественный текст. Рекомендую!
Заказчик крайне положительный во всех отношениях.
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