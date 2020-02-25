Приветствую! Ищу ответственного исполнителя для написания текстов для адалт сайта на русском языке Нужно описать 50 видеороликов - заголовок и описание Обьем: примерно 30-50 символов без пробелов – заголовок и 150-250 символов без пробелов – описание ...
Написать качественные и читабельные описания (недвижимость)
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть 25 новостроек, для которых нужны качественные описания.
Список объектов скинем исполнителю.
Кол-во знаков в 1-ом описании 2500-4000 знаков с пробелами.
От исполнителя требуем:
- читабельность и привлекательность текстов
- высокая уникальность текстов
- умение излагать свои мысли
- умение описывать объект на основе имеющегося текста или на основе имеющийся информации об объекте
Приветствуются исполнители, которые имеют опыта работы с недвижимостью (описание новостроек, коттеджных поселков и т.д.).
Прикрепляйте пожалуйста портфолио, если подобный опыт имеется.
Оплата за 1000 збп – 80 руб. (карта банка, QIWI, яндекс.деньги).
Оплата по факту: присылаете описание, проверяем, оплачиваем.
Сроки – 10 дней
ТЗ прикрепил к проекту.
При ответе на проект, просьба оставить для связи свой телеграм.
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