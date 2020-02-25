Написать качественные и читабельные описания (недвижимость)

Есть 25 новостроек, для которых нужны качественные описания.

Список объектов скинем исполнителю.

Кол-во знаков в 1-ом описании 2500-4000 знаков с пробелами.

От исполнителя требуем:

- читабельность и привлекательность текстов

- высокая уникальность текстов

- умение излагать свои мысли

- умение описывать объект на основе имеющегося текста или на основе имеющийся информации об объекте

Приветствуются исполнители, которые имеют опыта работы с недвижимостью (описание новостроек, коттеджных поселков и т.д.).

Прикрепляйте пожалуйста портфолио, если подобный опыт имеется.

Оплата за 1000 збп – 80 руб. (карта банка, QIWI, яндекс.деньги).

Оплата по факту: присылаете описание, проверяем, оплачиваем.

Сроки – 10 дней

ТЗ прикрепил к проекту.

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