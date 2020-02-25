Копирайтинг для адалт сайта

Требуются авторы для составления вопросов для Паб-квиза. Что такое Паб-квиз. - Командная викторина, проводимая в кафе, нечто вроде «Что? Где? Когда?», но с менее замороченными вопросами для более широкой аудитории. - Возможность обсуждать, логически мыслить, принимать решение ...
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Приветствую!
Ищу ответственного исполнителя для написания текстов для адалт сайта на русском языке
Нужно описать 50 видеороликов - заголовок и описание
Обьем: примерно 30-50 символов без пробелов – заголовок и 150-250 символов без пробелов – описание видеоролика
Работа легкая и быстрая, за день реально сделать все 50 роликов не торопясь
Оплата 30 рублей за ролик, всего 1500 рублей за сайт
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