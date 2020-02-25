Копирайтинг для адалт сайта

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Ищу ответственного исполнителя для написания текстов для адалт сайта на русском языке

Нужно описать 50 видеороликов - заголовок и описание

Обьем: примерно 30-50 символов без пробелов – заголовок и 150-250 символов без пробелов – описание видеоролика

Работа легкая и быстрая, за день реально сделать все 50 роликов не торопясь

Оплата 30 рублей за ролик, всего 1500 рублей за сайт