Копирайтинг для адалт сайта

$30
КопирайтингЗакрыт2 заявки345 просмотров
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Приветствую!

Ищу ответственного исполнителя для написания текстов для адалт сайта на русском языке

Нужно описать 50 видеороликов - заголовок и описание

Обьем: примерно 30-50 символов без пробелов – заголовок и 150-250 символов без пробелов – описание видеоролика

Работа легкая и быстрая, за день реально сделать все 50 роликов не торопясь

Оплата 30 рублей за ролик, всего 1500 рублей за сайт

4 года назад
guest_15827072035865
4 года в сервисе
Был
4 года назад
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