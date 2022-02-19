Внести правки в готовый фид для Google реклама

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1. Определение атрибута "ссылка на изображение" [image_link]. Главным ставить фото то, которое стоит главным на сайте.

2. Нужно чтоб в фиде в тайтл подтягивалась категория. В начале.

3. Проверить обновление и добавление товаров в фид.

2 года назад
olgaZavoloka
Ольга 
40 летУкраина
13 лет в сервисе
Была
год назад