Внести правки в готовый фид для Google реклама

Требуется специалист по контекстной рекламе. Задача следующая: у нас заблокировали аккаунт, есть подозрение за смену адреса сайта. Нужно исправить урл на актуальный, провести анализ и корректировку РК компании. Сразу писать цену и сроки.
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1. Определение атрибута "ссылка на изображение" [image_link]. Главным ставить фото то, которое стоит главным на сайте.
2. Нужно чтоб в фиде в тайтл подтягивалась категория. В начале.
3. Проверить обновление и добавление товаров в фид.
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