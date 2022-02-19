Настройка кампаний в Я. Директе

Требуется специалист по контекстной рекламе. Задача следующая: у нас заблокировали аккаунт, есть подозрение за смену адреса сайта. Нужно исправить урл на актуальный, провести анализ и корректировку РК компании. Сразу писать цену и сроки.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно для 1 товарной группы - кулеры для воды Midea
а) настроить 1 кампанию на поиске: Кулеры Москва и МО (продажи в розницу)
- 90-100 групп объявлений в каждой кампании, 2 варианта текста в каждой группе.
б) Кулеры оптом, регион РФ,
4 группы объявлений, 2 варианта текста в каждой
Настройка кампаний нужна на аккаунте компании, в Директ коммандере.
- Похожие заказы
- Контекстная реклама15 заявокЗакрыт2 года назад
- $150
Необходим специалист который настроит таргетированную рекламу в Инстаграмм+Фейсбук для интернет-магазина женской одежды и аксессуаров направление на Европу Сайт англоязычныйКонтекстная реклама22 заявкиЗакрыт2 года назад
- $300
Настроить контекстную рекламу в Яндекс и Google. Ретаргетинг, поиск, сети. [b]300$[/b] или 22000₽ за проект. Оплата сбер, система быстрых платежей, крипта. Готов работать через гаранта, сервисы безопасных сделок. Подробное техническое задание тут vk.cc/cbe7OxКонтекстная реклама13 заявокЗакрыт2 года назад
Настроить и вести рекламу в директе и гугл адс. Есть сайт тематика выкуп недвижимости. Требуется человек на ведение компаний. Кто готов взяться пишите свой опыт и цены. При работе нужен будет еженедельный отчет и ...Контекстная реклама11 заявокЗакрыт2 года назад
Добрый день, Нужно сделать отзывы на маркетплейсе.Контекстная реклама3 заявкиЗакрыт2 года назад
Для продвижения оборудования для производства ремесленного шоколада (меланжеры, автотемперы) необходимо настроить и запустить рекламную кампанию на Великобританию. При успешном тесте можно масштабировать на Францию и другие страны. Сайт компании: https://kadzama.com/Контекстная реклама9 заявокЗакрыт2 года назад
Нужно оставлять отзовы на Яндекс справочнике и Google mapsКонтекстная реклама6 заявокЗакрыт2 года назад
Для сайта безнотариуса рф настроить динамическую подмену контента. Вместо заголовка подставлять ключевое слово из РК. Список ключе в файлеКонтекстная реклама2 заявкиЗакрыт2 года назад
Нужна настройка электронной коммерции. Данные о количестве товара который купили и его стоимости должны передаваться в гугл аналитику. Пример http://joxi.ru/E2pZ6e3U4dpp8r Сайт на ocStore 2.3.0.2.3Контекстная реклама1 заявкаЗакрыт2 года назад
Требуется создать и настроить поисковую и контекстную рекламу в Яндекс.Директ и Google Ads для сервиса https://ps5status.ru с целью привлечения новых подписчиков в платных ВК и Telegram-ботах.Контекстная реклама9 заявокЗакрыт2 года назад