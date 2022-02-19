Настройка кампаний в Я. Директе

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Нужно для 1 товарной группы - кулеры для воды Midea

а) настроить 1 кампанию на поиске: Кулеры Москва и МО (продажи в розницу)

- 90-100 групп объявлений в каждой кампании, 2 варианта текста в каждой группе.

б) Кулеры оптом, регион РФ,

4 группы объявлений, 2 варианта текста в каждой

Настройка кампаний нужна на аккаунте компании, в Директ коммандере.

2 года назад
guest_16454316072048
2 года в сервисе
Был
2 года назад