Нужна настройка электронной коммерции. Данные о количестве товара который купили и его стоимости должны передаваться в гугл аналитику. Пример http://joxi.ru/E2pZ6e3U4dpp8r Сайт на ocStore 2.3.0.2.3
Настроить динамическую подмену контента на лендинг пейдж для директа
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Для сайта безнотариуса рф настроить динамическую подмену контента. Вместо заголовка подставлять ключевое слово из РК. Список ключе в файле
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