Настроить динамическую подмену контента на лендинг пейдж для директа

Контекстная рекламаЗакрыт2 заявки538 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Для сайта безнотариуса рф настроить динамическую подмену контента. Вместо заголовка подставлять ключевое слово из РК. Список ключе в файле

2 года назад
seodrum
39 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
2 месяца назад