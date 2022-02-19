Требуется специалист по контекстной рекламе. Задача следующая: у нас заблокировали аккаунт, есть подозрение за смену адреса сайта. Нужно исправить урл на актуальный, провести анализ и корректировку РК компании. Сразу писать цену и сроки.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Настроить контекстную рекламу в Яндекс и Google. Ретаргетинг, поиск, сети.
300$ или 22000₽ за проект.
Оплата сбер, система быстрых платежей, крипта.
Готов работать через гаранта, сервисы безопасных сделок.
Подробное техническое задание тут vk.cc/cbe7Ox
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