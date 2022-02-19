Настроить контекстную рекламу в Яндекс и Google

$300
Контекстная рекламаЗакрыт13 заявок713 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Настроить контекстную рекламу в Яндекс и Google. Ретаргетинг, поиск, сети.

300$ или 22000₽ за проект.

Оплата сбер, система быстрых платежей, крипта.

Готов работать через гаранта, сервисы безопасных сделок.

Подробное техническое задание тут vk.cc/cbe7Ox

2 года назад
vborodinv
Вячеслав 
39 летРоссия
7 лет в сервисе
Был
год назад