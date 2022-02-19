Настроить контекстную рекламу в Яндекс и Google

Добрый день. Нужно настроить e-commerce аналитику. Глобальный код уже размещен но остальное еще не сделано. Нужно настроить (и на стороне GA и на стороне CS-Cart) а дальше проверить корректно ли сделано все что связано с аналитикой. Отслеживание конверсий, передача ...