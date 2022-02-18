Требуется специалист по контекстной рекламе. Задача следующая: у нас заблокировали аккаунт, есть подозрение за смену адреса сайта. Нужно исправить урл на актуальный, провести анализ и корректировку РК компании. Сразу писать цену и сроки.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Настроить и вести рекламу в директе и гугл адс. Есть сайт тематика выкуп недвижимости. Требуется человек на ведение компаний. Кто готов взяться
пишите свой опыт и цены.
При работе нужен будет еженедельный отчет и быть на связи в течении рабочего дня.
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