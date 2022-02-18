Настроить и вести рекламу в директе и гугл адс. Есть сайт тематика выкуп недвижимости. Требуется человек на ведение компаний. Кто готов взяться

пишите свой опыт и цены.

При работе нужен будет еженедельный отчет и быть на связи в течении рабочего дня.