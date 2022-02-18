Подготовка рекламной кампании в Google Ads на Великобританию

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Для продвижения оборудования для производства ремесленного шоколада (меланжеры, автотемперы) необходимо настроить и запустить рекламную кампанию на Великобританию. При успешном тесте можно масштабировать на Францию и другие страны. 

Сайт компании:

https://kadzama.com/

2 года назад
alankalandarov
31 годРоссия
5 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад