Требуется специалист по контекстной рекламе. Задача следующая: у нас заблокировали аккаунт, есть подозрение за смену адреса сайта. Нужно исправить урл на актуальный, провести анализ и корректировку РК компании. Сразу писать цену и сроки.
Подготовка рекламной кампании в Google Ads на Великобританию
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Для продвижения оборудования для производства ремесленного шоколада (меланжеры, автотемперы) необходимо настроить и запустить рекламную кампанию на Великобританию. При успешном тесте можно масштабировать на Францию и другие страны.
Сайт компании:
- Похожие заказы
- Контекстная реклама15 заявокЗакрыт2 года назад
Нужно оставлять отзовы на Яндекс справочнике и Google mapsКонтекстная реклама6 заявокЗакрыт2 года назад
Для сайта безнотариуса рф настроить динамическую подмену контента. Вместо заголовка подставлять ключевое слово из РК. Список ключе в файлеКонтекстная реклама2 заявкиЗакрыт2 года назад
Нужна настройка электронной коммерции. Данные о количестве товара который купили и его стоимости должны передаваться в гугл аналитику. Пример http://joxi.ru/E2pZ6e3U4dpp8r Сайт на ocStore 2.3.0.2.3Контекстная реклама1 заявкаЗакрыт2 года назад
Требуется создать и настроить поисковую и контекстную рекламу в Яндекс.Директ и Google Ads для сервиса https://ps5status.ru с целью привлечения новых подписчиков в платных ВК и Telegram-ботах.Контекстная реклама9 заявокЗакрыт2 года назад
Нужно настроить контекстную рекламу для сайта сервис услуг для дома по Москве (на подобие “муж на час”). Цель: увеличение количества заявок. Для отклика ответьте, пожалуйста, на вопросы: 1.Сколько стоит настройка? 2.Сколько стоит ведение? 3.Как происходит ...Контекстная реклама17 заявокЗакрыт2 года назад
Добрый день. Нужно настроить e-commerce аналитику. Глобальный код уже размещен но остальное еще не сделано. Нужно настроить (и на стороне GA и на стороне CS-Cart) а дальше проверить корректно ли сделано все что связано с аналитикой. Отслеживание конверсий, передача ...Контекстная реклама1 заявкаЗакрыт2 года назад
- $70
Настройка таргетированной рекламы в инстаграм в кредитной сфере Оплата после первых заявок, предел стоимости лида 800 рублей Скидывайте примеры работКонтекстная реклама5 заявокЗакрыт2 года назад
Потрібно зробити рекламу для продуктового магазин,1варіант на а4 бумагу,2 на флаєркиКонтекстная реклама3 заявкиЗакрыт2 года назад
Ленд+квиз (Метрика+Домен) С помощью купонов Яндекса Кто может ? Нужны заявки (через РСЯ, например).Контекстная реклама2 заявкиЗакрыт2 года назад