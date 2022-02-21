Корректировка РК компании в google

Контекстная рекламаЗакрыт15 заявок768 просмотров
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Требуется специалист по контекстной рекламе.

Задача следующая: у нас заблокировали аккаунт, есть подозрение за смену адреса сайта. Нужно исправить урл на актуальный, провести анализ и корректировку РК компании.

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2 года назад
oshik
Ирина 
41 годУкраина
11 лет в сервисе
Была
год назад