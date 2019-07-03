HTML-верстка многостраничного сайта (12 страниц)

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен1 заявка465 просмотров

Все макеты с детализацией есть в Фигма.

FigmaHTML
6 лет назад
ne_anastasia
32 года
6 лет в сервисе
Была
4 года назад

Выбранный исполнитель

alraa
36 лет
13 лет в сервисе
Был
39 минут назад
6 лет назад
$2400
16 дней
Escrow
Цена-качество соответсвуют. Правки внедрялись оперативно. В целом работой довольны :)
Работали с Анастасией по новому проекту, приятно работать с постоянным, надёжным, профессиональным заказчиком! Анастасия, спасибо!

Заявки фрилансеров

alraa
36 лет
13 лет в сервисе
Был
39 минут назад
6 лет назад

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