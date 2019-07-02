Доработать сайт ahamkara.org

ТЗ

доработки сайта ahamkara.org

1) на компьютерной версии сдвинута надпись Ахамкара ее нужно подвинуть правее

2) на всех заголовках нужно убрать персональный вэбсайт и на английском и на немецком языках

3) на мобильной версии добавить мою фотографию с буквой А, которая есть на компьютерной версии

4) контакты, сделать так, что бы адрес емейл был как гиперссылка, написать вотсапп чат по английски и сделать его как гиперссылку, сделать его как иконку, что бы при нажатии на него можно было перейти в ватсапп, отдельно оставить телефон

5) перенести лендинг, который находится на сайте ahamkara-shaman.ru education на мой сайт в раздел online study сделать то же в форме лендинга, но адаптировать этот лендинг к стилю моего сайта, так же адаптировать для мобильной версии

6) на все страницы сайта, кроме магазина посадить общий пиксель фейсбук

7) agenda заменить на Upcoming events

educations заменить на education

healings заменить на healing

travels заменить на travel

8) добавить в меню в разделе rituals, totem rituals

9) сделать так, что бы мы могли сами добавлять в меню пункты, что бы для этого появлялась отдельная страница

10) страницу ритрит центр, которая в меню ее сделать ни как ссылку на сайт, а сделать так, что бы мы могли текст там ставить, что бы мы могли информацию забить, которую нам нужно

11) на главной странице под надписью AHAMKARA SIBERIAN SHAMAN ABOUT ME, сделать три значка и подписаться на ютуб, фэйсбук и инстаграмм, ссылки с этих значков, которые будут вести на мой ютуб канал, мой фэйсбук и мой инстаграмм