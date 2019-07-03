Суть задачи указана в заголовке. Есть сайт на Тильде - https://podolog-spb .ru/, нам нравится его исполнение, необходимо его повторить на нашем аккаунте в Тильде. Целиком копировать не обязательно, нужны только: 1. Главная страница 2. Услуги ...
Вёрстка корпоративного сайта
По макету psd и прототипу выполнить верстку страниц 11 страниц сайта. Полное ТЗ вышлю по запросу.
Базовые требования
· Верстка должна полностью соответствовать дизайну сайта.
· Крайне важно, чтобы сайт загружался быстрее, чем за 1 сек. без использования кэширования.
· Сайт должен быть кросбраузерным и верстка должна полностью соответствовать дизайну в последних версиях Chrome, Firefox, Opera, Safari.
· Сайт должен корректно отображаться во всех популярных мобильных браузерах: Chrome, Яндекс Браузер, Safari, Opera Mini, Firefox для Android.
· Стандарт разработки: HTML5/CSS3
· Кодировка– UTF-8;
· Верстка на основе фреймворка Bootstrap;
· Сайт должен быть адаптивным;
· При любом разрешении экрана текст должен быть читаем, дизайн предсказуем;
· Структурный, комментируемый код (обозначается начало/конец крупных блоков);
· Отбивка табами;
· Имена классов и идентификаторов – осмысленные;
· Классы служат для привязки оформления, идентификаторы – скриптов;
· Использовать CSS в коде HTML запрещено;
· Все изображения должны быть оптимизированы для Веб. Важно, чтобы крупные изображения весили меньше 800 кб без потери качества;
· Шрифты не должны подгружаться с внешних ресурсов.
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