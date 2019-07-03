Вёрстка корпоративного сайта

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт41 заявка560 просмотров

По макету psd и прототипу выполнить верстку страниц 11 страниц сайта. Полное ТЗ вышлю по запросу. 

Базовые требования

·       Верстка должна полностью соответствовать дизайну сайта.

·       Крайне важно, чтобы сайт загружался быстрее, чем за 1 сек. без использования кэширования.

·       Сайт должен быть кросбраузерным и верстка должна полностью соответствовать дизайну в последних версиях Chrome, Firefox, Opera, Safari.

·       Сайт должен корректно отображаться во всех популярных мобильных браузерах: Chrome, Яндекс Браузер, Safari, Opera Mini, Firefox для Android.

·       Стандарт разработки: HTML5/CSS3

·       Кодировка– UTF-8;

·       Верстка на основе фреймворка Bootstrap;

·       Сайт должен быть адаптивным;

·       При любом разрешении экрана текст должен быть читаем, дизайн предсказуем;

·       Структурный, комментируемый код (обозначается начало/конец крупных блоков);

·       Отбивка табами;

·       Имена классов и идентификаторов – осмысленные;

·       Классы служат для привязки оформления, идентификаторы – скриптов;

·       Использовать CSS в коде HTML запрещено;

·       Все изображения должны быть оптимизированы для Веб. Важно, чтобы крупные изображения весили меньше 800 кб без потери качества;

·       Шрифты не должны подгружаться с внешних ресурсов.

AndroidBootstrapCSSHTML
6 лет назад
barkyd
52 года
6 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

kub_x
26 лет
6 лет в сервисе
Был
17 часов назад
6 лет назад
$200
10 дней
Escrow
Максим сам исполнителем не является. Передаёт заказы субподрядчикам. Отсюда явные риски. Работа в срок выполнена не была, качество ужасное, человек с ТЗ внимательно не ознакомился даже когда заказ оказался в арбитраже. В общем типичный, к сожалению, случай. Этот отзыв, в большей степени для будущих исполнителей претендующих на сотрудничество, несколько простых требований к совместной работе: Внимательно читаем ТЗ Соблюдаем сроки и соглашения Поддерживаем коммуникацию, даже если, что-то пошло не так. Всё бывает, обо всём можно договорится. ps арбитраж, в случае с Максимом, полностью удовлетворил мои претензии.

Заявки фрилансеров

kub_x
26 лет
6 лет в сервисе
Был
17 часов назад
6 лет назад
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HTML-верстка