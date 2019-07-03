Вёрстка корпоративного сайта

Максим сам исполнителем не является. Передаёт заказы субподрядчикам. Отсюда явные риски. Работа в срок выполнена не была, качество ужасное, человек с ТЗ внимательно не ознакомился даже когда заказ оказался в арбитраже. В общем типичный, к сожалению, случай. Этот отзыв, в большей степени для будущих исполнителей претендующих на сотрудничество, несколько простых требований к совместной работе: Внимательно читаем ТЗ Соблюдаем сроки и соглашения Поддерживаем коммуникацию, даже если, что-то пошло не так. Всё бывает, обо всём можно договорится. ps арбитраж, в случае с Максимом, полностью удовлетворил мои претензии.