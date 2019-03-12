Натянуть главную + хедер/футер на вордпресс

$50
Системы управления (CMS)Закрыт5 заявок175 просмотров
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Нужно натянуть главную + хедер/футер на действующий сайт на вордпрессе.

Есть действующий лендинг на html, его нужна натянуть на существующий шаблон betheme.

Важна возможность редактировать(добавлять, удалять) элементы на главной странице через админку.

Все исходники действующего сайта на html есть (пример лендинга во вложении)

5 лет назад
van74
Иван 
29 летАрмения
7 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад