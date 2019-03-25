Помощь с сайтом на вордпрессе

Системы управления (CMS)Завершен4 заявки173 просмотра
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Нужно поправить несколько ошибок, которые вылезли после получения сертификата https (лого уменьшился, в некоторых браузерах сайт кривоват). Обновить плагин. Починить 2 формы. Фон поменять. В меню одному из пунктов добавить ссылку. Сайт любиточтоделаешь.рф 1000 руб.

5 лет назад
GetFriday
Елена 
43 годаРоссия
12 лет в сервисе
Была
2 месяца назад
Выбранный исполнитель
kuzmit4
41 годУкраина
16 лет в сервисе
Был
2 дня назад
5 лет назад
$40
1 день
WMZ
Спасибо
Приятно было работать с Еленой! Четкое задание, приятный и вежливый в общении, оперативная оплата удобным мне способом.