Нужно внедрить дизайн на CMS WordPress

Системы управления (CMS)Закрыт14 заявок222 просмотра
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Здравствуйте коллеги,

готовится дизайн под CMS WordPress, начинаю искать исполнителя, кто сможет интегрировать его в данную платформу.

Имеется несколько нерешённых вопросов, считаю необходимым их обсудить решить до начала работ, возможно это упросить исполнителю задачу.

Ожидаю ваших заявок!

WordPress
5 лет назад
kolbear
Артур 
40 летУкраина
9 лет в сервисе
Был
4 часа назад