Wordpress: поставить метрику, цель, фавиконку и мелкий дефект убрать

Для исполнителей с подтвержденным опытом разработки на Wordpress

Wordpress (WP): поставить метрику, цель на форму, фавиконку и мелкий дефект верстки убрать

- Сайт shorturl.at/hpX23

- Цель JS-событие на успешную отправку формы, которая расположена в разделе контакты

- Метрику на все страницы

- Фавиконку в соответствии со всеми рекомендациями Яндекса, чтобы быстро проиндексировалась

- Дефект верстки на главной странице: https://yadi.sk/i/hCYBQCWMaectKQ

Сделать с умом, а не костыль. На всех разрешениях его не должно быть, остальная верстка не должна разъехаться.

Оплата 500 руб