Доработка сайта

На наш сайт bazarro.de требуется

1. установить рекламные блоки адсенс в категорию TOP-Anzeigen ТОП-Объявления ( 3 штуки сразу под шапкой )

2. Подпилить блок в шапке, сделав его подстраивающимся как в нормальной так и мобильной версии.

3.добавить русский язык

4. Возможность для любого аккаунта подключение опции "Shop", где за ежемесячный абонемент пользователь может выставлять определённое количество товаров/категорий

Просьба сразу указать стоимость и сроки услуги. Для дальнейшего содержания сайта нужен программист на постоянной основе.