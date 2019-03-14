Доработка сайта

Системы управления (CMS)Закрыт2 заявки173 просмотра
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На наш сайт bazarro.de требуется 

1. установить рекламные блоки адсенс в категорию TOP-Anzeigen ТОП-Объявления ( 3 штуки сразу под шапкой ) 

2. Подпилить блок в шапке, сделав его подстраивающимся как в нормальной так и мобильной версии. 

3.добавить русский язык 

4. Возможность для любого аккаунта подключение опции "Shop", где за ежемесячный абонемент пользователь может выставлять определённое количество товаров/категорий 

Просьба сразу указать стоимость и сроки услуги. Для дальнейшего содержания сайта нужен программист на постоянной основе. 

5 лет назад
proectxz
Сергей 
46 летРоссия
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
1 отзыв
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