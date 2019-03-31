Создать новый сайт на базе каталога существующего сайта

Создать сайт WLT.ru, используя существующий сайт (пришлю URL в личку, это наш сайт) как в качестве основы, источника каталога вилочных погрузчиков:

1 Скопировать существующий сайт на рабочий домен test.wlt.ru. Дальнейшие действия - это изменение рабочего сайта и приведение его к требуемому виду.

2 Каталог, который нужен - каталог вилочных погрузчиков. Каталоги тяговых аккумуляторов и шин пока закомментировать или просто удалить. В дальнейшем возможно их добавление.

3 Изменить дизайн сайта - поменять цвета, шапку, картинки в дизайне, что-то на свое усмотрение. Цель - уникализация дизайна. Приоритет за простыми аскетичными видами дизайна.

4 Удалить деление по типу погрузчиков и по типу двигателей. Удалить существующие теги. Оставить только бренды и их деление на марки. Нужен голый каталог брендов без дополнительных делений. Убрать все виджеты, связанные с дополнительным делением - они выводятся в сайдбарах..

5 Уникализировать карточку погрузчика: поменять местами вывод полей, перевести все миллиметры в метры, килограммы в тонны, убрать поле “Тип двигателя”, добавить новый текст. Все это я распишу более подробно в процессе работы.

6 Далее я пришлю большое количество тегов/меток. Все страницы (карточки) каталога необходимо будет случайным образом, примерно равномерно по ним распределить. Большое количество меток случайным образом распределено по карточкам погрузчиков. Такое нужно реализовать и на WLT. Не забыть - все метки с большой буквы.

7 На каждую страницу внедрить большую красивую форму подбора с формой заявки. Таким образом, страница будет состоять из четырех частей:

узкая шапка сайта с лого, названием, картинкой и контактными данными

форма подбора с полями для заявки на весь первый экран

карточка товара или листинг бренда с карточками

футер сайта

Можно воплотить что-то вроде формы подбора на сайте, сочетая путь к карточке с красивыми картинками, давая возможность переключения, нажатия на кнопку “Далее”.