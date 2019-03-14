Сверстать сайт и натянуть на WordPress (WP)

Установить шаблон и доработать по ТЗ Правки косметические Бюджет 5000 рублей Подробности в личку, оставляйте свои контакты Задача срочная
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день!
Необходимо сверстать сайт и натянуть на CMS WordPress по имеющимся psd-макетам. Сайт должен быть адекватно адаптирован под мобильные устройства.
ТЗ имеется, отталкиваемся от него и макетов в invision, но нужно понимание, что коммуникация в любом случае будет плотная и в ее процессе какие то моменты могут быть доработаны.
Отдаю предпочтения кандидатам, которые могут общаться в ск ай пе голосом.
Плачу адекватно, но сроки сжатые. Поэтому если у Вас загруз - этот проект не для Вас.
Если у Вас нет качественного портфолио, который Вы можете показать - этот проект не для Вас.
Если у Вас нет репутации на сервисе - этот проект не для Вас!
Ссылка на дизайн-макеты в ТЗ.
Жду от Вас сроки, портфолио и бюджет.
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