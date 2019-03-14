Сверстать сайт и натянуть на WordPress (WP)

Системы управления (CMS)Закрыт8 заявок397 просмотров
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Добрый день!

Необходимо сверстать сайт и натянуть на CMS WordPress по имеющимся psd-макетам. Сайт должен быть адекватно адаптирован под мобильные устройства.

ТЗ имеется, отталкиваемся от него и макетов в invision, но нужно понимание, что коммуникация в любом случае будет плотная и в ее процессе какие то моменты могут быть доработаны. 

Отдаю предпочтения кандидатам, которые могут общаться в ск ай пе голосом. 

Плачу адекватно, но сроки сжатые. Поэтому если у Вас загруз - этот проект не для Вас.

Если у Вас нет качественного портфолио, который Вы можете показать - этот проект не для Вас.

Если у Вас нет репутации на сервисе - этот проект не для Вас!

Ссылка на дизайн-макеты в ТЗ.

Жду от Вас сроки, портфолио и бюджет.

WordPress
5 лет назад
Gukovskiy
33 годаРоссия
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
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