Нужно отредактировать сайт на вордпресс. ТЗ уже скинул исполнителю
Установка и начальная настройки шаблона на Cotonti
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно выполнить установку и начальную настройку шаблона. Шаблон куплен, требуется только установка и настройка. Сайт управляется системой управления контентом Cotonti. Нужен специалист по Cotonti, который быстро выполнит задание.
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