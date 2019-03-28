Редактирование сайта на вордпресс

Друзья, возникла проблема. На интернет-магазин был установлен плагин Super PWA со стандартными настройками. Манифест, https, статус - все показано, что подключено. Но если заходишь с мобильного - ничего не происходит - всплывающего окошка нет, чтобы скачать приложение. Кто ...