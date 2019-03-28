Редактирование сайта на вордпресс

Системы управления (CMS)Завершен3 заявки198 просмотров
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Нужно отредактировать сайт на вордпресс.

ТЗ уже скинул исполнителю

5 лет назад
azovalex
34 годаРоссия
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
Выбранный исполнитель
freelancedeness
Денис 
29 летУкраина
5 лет в сервисе
Был
3 года назад
5 лет назад
$80
8 дней
WMZ
Отличный специалист знающий свое дело. Все правки выполнил без укаризнено. На связи всегда и оперативно отвечает. Продолжаем сотрудничество по другим сайтам. Рекомендую! +
Отличный заказчик! Всем рекомендую :)
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