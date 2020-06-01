Доделать/сделать сайт на opencart

Системы управления (CMS)Завершен7 заявок218 просмотров
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Добрый день. сайт указан в тз. нужно доработать, и ввести в нормальную эксплуатацию. основные моменты в тз.  сроки определяет исполнитель. 

Желательно побюджетней. Спасибо.

OpenCart
5 лет назад
cap4ik
38 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
3 года назад
11 отзывов(-2)
Выбранный исполнитель
danny-boy
Даниил 
41 годРоссия
17 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
5 лет назад
$250
14 дней
WMZ
Отлично!
Работу выполнил, все замечания выполнил, но денег в срок не получил. Договорились выплачивать частями, пару раз перевёл и перестал. Я уже попрощался с деньгами. Но недавно зачем-то закрыл проект. Пришлось выплачивать комиссию с полной стоимости заказа, да ещё и оставлять отрицательный отзыв (( Из плюсов - человек отвечает на сообщения, не пропадает. Будем надеяться, что когда-нибудь заплатит всю сумму.
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