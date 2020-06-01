Доделать/сделать сайт на opencart

Работу выполнил, все замечания выполнил, но денег в срок не получил. Договорились выплачивать частями, пару раз перевёл и перестал. Я уже попрощался с деньгами. Но недавно зачем-то закрыл проект. Пришлось выплачивать комиссию с полной стоимости заказа, да ещё и оставлять отрицательный отзыв (( Из плюсов - человек отвечает на сообщения, не пропадает. Будем надеяться, что когда-нибудь заплатит всю сумму.