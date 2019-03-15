Установить SSL на WP

Добрый день! Необходимо сверстать сайт и натянуть на CMS WordPress по имеющимся psd-макетам. Сайт должен быть адекватно адаптирован под мобильные устройства. ТЗ имеется, отталкиваемся от него и макетов в invision, но нужно понимание, что коммуникация в любом ...