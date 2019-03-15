Оптимизировать сайт на Drupal 7

Системы управления (CMS)Закрыт3 заявки160 просмотров
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Есть информационный сайт со статьями на Drupal 7, первый запрос после очистки кэша стал выполняться 90-120 секунд, потом все работает хорошо. Нужно разобраться почему это происходит и исправить.

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Drupal
5 лет назад
paxlance
Павел 
41 годРоссия
11 лет в сервисе
Был
5 лет назад
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