Оптимизировать сайт на Drupal 7

Есть информационный сайт со статьями на Drupal 7, первый запрос после очистки кэша стал выполняться 90-120 секунд, потом все работает хорошо. Нужно разобраться почему это происходит и исправить.

Executed 1187 queries in 701.72 ms. Queries exceeding 5 ms are highlighted. Page execution time was 127357.6 ms. Memory used at: devel_boot()=1.41 MB, devel_shutdown()=18.16 MB, PHP peak=22 MB.