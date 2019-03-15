Оптимизировать сайт на Drupal 7

Необходимо настроить инфоблоки, внедрить стандартные компоненты ИБ, включаемые области и меню. Немного доработать JS. Срок до 19.03.2019 г.
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Есть информационный сайт со статьями на Drupal 7, первый запрос после очистки кэша стал выполняться 90-120 секунд, потом все работает хорошо. Нужно разобраться почему это происходит и исправить.
Executed 1187 queries in 701.72 ms. Queries exceeding 5 ms are highlighted. Page execution time was 127357.6 ms. Memory used at: devel_boot()=1.41 MB, devel_shutdown()=18.16 MB, PHP peak=22 MB.
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