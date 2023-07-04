paxlance

Павел paxlance

 
41 годРоссия/Екатеринбург
11 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
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$10
выплачено фрилансерам
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Отзывы фрилансеров
Paule
Павел 
50 летБеларусь
11 лет в сервисе
Был
3 года назад
$10
10 баллов
5 лет назад
Нужна небольшая правка плагина для Wordpress
Были предоставлены все доступы. Адекватный, понимающий заказчик. Рекомендую.
Оперативно выполнил задачу.
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Veonis
37 летРоссия
6 лет в сервисе
Был
2 года назад
$1
10 баллов
5 лет назад
Форум vb 3.8.12 устранить проблемы после переноса на php7
Задача поставлена чётко, с оплатой проблем небыло.
Очень оперативно выполнил заказ.
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joker163
Илья 
31 годРоссия
6 лет в сервисе
Был
2 года назад
$10
10 баллов
5 лет назад
VBulletin 3.8.9 перевести с cp1251 на utf8 и обновить до 3.8.12
Отличный заказчик!
Очень отзывчивый исполнитель, помог мне по моему запутанному вопросу.
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adamdickins
Дмитрий 
33 годаРоссия
10 лет в сервисе
Был
4 года назад
$15
10 баллов
8 лет назад
Написать простой скрипт для работы с pdd.yandex.ru работа с API яндекс
Приятно было иметь дело.
Было приятно поработать, сделал все быстро и по ТЗ
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danilov
42 годаРоссия
17 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$50
10 баллов
9 лет назад
Сделать скрипт подбора шин по авто
Всем доволен
Все сделал оперативно, приятно было сотрудничать.
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