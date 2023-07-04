Есть информационный сайт со статьями на Drupal 7, первый запрос после очистки кэша стал выполняться 90-120 секунд, потом все работает хорошо. Нужно разобраться почему это происходит и исправить. Executed 1187 queries in 701.72 ms. Queries exceeding ...
- Системы управления (CMS)3 заявкиЗакрыт5 лет назад
Главная задача системы находить посты в Яндекс Дзен которые набирают большое количество просмотров сразу после публикации. Другими словами посты у которых идет быстрый рост количества просмотров и дочитываний. Предлагаемый способ реализации: по готовому списку каналов находить ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт5 лет назад
Для плагина https://ru.wordpress.org/plugins/rss-for-yandex-zen/ нужно поменять адрес по которому выводится RSS лента. Стандартной настройки плагина недостаточно.Завершен5 лет назад
Форум vb 3.8.12 после переноса на новый сервер с php7.0 перестал работать мод благодарности. Перестали отображаться последние темы из форума на сайте. [b]Задача: [/b]Разобраться с кодом мода на благодарности, что бы он заработал в php 7.0 и ...Завершен5 лет назад
Есть форум vBulletin 3.8.9 на cp1251. [b]Задача[/b] Перевести с cp1251 на utf8 и обновить до 3.8.12 что бы все корректно и без ошибок работало на php 7.0Завершен5 лет назад
[b]Функционал модуля:[/b] 1) Автоматическая генерация xml из материалов типа Article 2) Статьи в xml должны попадать только при публикации на сайте 3) Изображения 3.1) Если в материале есть изображение или видео без , то добавить его 3.2) Для ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт6 лет назад
- $25
Нужно настроить миграцию сайта с Drupal 6 на Drupal 7 с помощью модулей migrate и migrate_d2d По данной инструкции миграцию я уже настроил: https://smbjorklund.no/how-migrate-content-drupal-6-7-using-migrated2d-part-1 т.е. пользователи, таксономия, файлы, ноды уже импортируются корректно. Нужно добавить ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт7 лет назад
- $15
Сделать скрипт который будет работать с API яндекса https://yandex.ru/support/pdd/api.xml Скрипт должен выводить на страницу все домены добавленные в аккаунт http://pdd.yandex.ru, мне нужна работа скрипта с 50-100 доменами. у каждого домена так же выводить [list=1][*]статус домена[*]все DNS-записи[*]ссылки на Яндекс ...Завершен8 лет назад
Программа для курсовой, в программе должны быть комментарии. Разработка многопоточного приложения, использующего синхронизацию потоков с помощью событий с ручным сбросом. Содержание задания. Разработать приложение, подсчитывающее число символов, слов и строк в любом текстовом ANSI файле. Один рабочий поток ...Прикладное ПО2 заявкиЗакрыт10 лет назад
- $50
На моем сайте (Drupal) есть модуль сделанный (давно) на основе этой статьи http://habrahabr.ru/post/116584/ Сейчас возникли некоторые неудобства связанные с взаимодействием с vk.com и twitter. Взаимодействие с vk сделано через yahooapis. Нужно помочь с решением одной проблемы, в друпале ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт10 лет назад
Нужно доработать существующий модуль афиши концертов. Основная доработка - это сделать возможность определенной группе пользователей на сайте самостоятельно публиковать события в этой афише. Плюс несколько мелких простых вещей. DLE 9.5Веб-программирование2 заявкиЗакрыт10 лет назад
Нужен хороший копирайтер по теме заработка на сайте и партнёрские программы. Автор должен иметь свой сайт и опыт работы с партнерками. За хорошие тексты готов платить 100 рублей за 1 000 знаков б/п. Объём работы большой. ...Копирайтинг11 заявокЗакрыт10 лет назад
Есть шинный калькулятор реализованный на javascript, нужно переделать его на php с использованием ajax и добавить пару новых функций.Завершен10 лет назад
Нужно сделать скрипт подбора шин и дисков по авто в таком виде как тут http://www.auto-legion.ru/avto_podbor.html, база со всеми данными уже есть нужно только все соответственно оформить обязательно с использованием такого же быстрого перехода. Желательно, что бы ...Завершен11 лет назад