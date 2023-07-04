Нужно сделать скрипт подбора шин и дисков по авто в таком виде как тут http://www.auto-legion.ru/avto_podbor.html, база со всеми данными уже есть нужно только все соответственно оформить обязательно с использованием такого же быстрого перехода. Желательно, что бы ...