Поправить сайт на Wordpress

Внести правки на сайт (spn1.ru)

1. На странице описания товаров и в корзине задать возможность выбирать товар от 0,5 кг с шагом в 100 грамм (сейчас там от 1 кг). Пыжи в идеале, сделать от 0.5 метра с шагом в 0.5 метра

2. Оформление заказа не должен пропускать дальше если не заполнены обязательные поля. (первый и второй этап оформления заказа, должны обязательно выбрать из предложенных вариантов; 3 и 4 проверка заполнения обязательных полей)

3. Серия и номер паспорта являются обязательными полями

4. Если выбирают доставку почтой РФ: добавляются поля с адресом и индексом (остальные варианты не добавляется)

5. Доставка через ПЭК, Боксберри, Деловые Линии, Желдор Добавляется серия и номер паспорта (в остальных вариантах доставки, не добавляется)

6. При выборе оплаты (из списка ниже) появляется список транспортных компаний и почта РФ Сбер ЯД PayPal Виза/Мир Наложенный платеж

7. При выборе вариантов оплаты ниже, появляется только список ТК (без почты РФ): Перевод Золотая Корона Безнал Сейчас первые 2 шага оформления заказа никак не связаны с корзиной.

Примечание: При оформлении заказа, литры и килограммы у каждого типа проволоки должны пересчитываться автоматически (при увеличении или снижении). В соответствии с кол-вом литров и килограммов в каждом типе проволоки.

---

От вас:

1. Цена

2. Сроки

3. Ваш скайп