Плагин для wp

Здравствуйте. Нужно написать плагин на wp для реализации такой задачи: необходимо организовать конкурс, где участники (уч.) должны решить ряд заданий одно за другим, строго по порядку, участник не может видеть следующее, и не может приступить к его решению пока не решит текущее задание, участник не должен видеть ответы других конкурсантов, следующее по порядку задание должно открываться только после того, как он введет правильное решение текущего задания в соответствующее окно. Время конкурса не ограничено. То есть участник может прерваться, выйти на какое-то время, потом вернуться и продолжить конкурс. Поэтому необходима регистрация с последующей авторизацией, и сохранением текущих результатов. А также нужна статистика в виде таблицы результатов, и общий список зарегистрированных участников. Задания могут быть в виде текста или графического изображения.