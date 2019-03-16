Плагин для wp

Есть сайт на опенкарт 2.5 Нужно поправить стили, верстку, ошибки валидации кода, страницы пагинации ( добавить стр2 стр 3) полный список правок ниже а так же в файле во вложении [b]# 1 Добавь в кореньсайта файл для верификации ...
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Здравствуйте. Нужно написать плагин на wp для реализации такой задачи: необходимо организовать конкурс, где участники (уч.) должны решить ряд заданий одно за другим, строго по порядку, участник не может видеть следующее, и не может приступить к его решению пока не решит текущее задание, участник не должен видеть ответы других конкурсантов, следующее по порядку задание должно открываться только после того, как он введет правильное решение текущего задания в соответствующее окно. Время конкурса не ограничено. То есть участник может прерваться, выйти на какое-то время, потом вернуться и продолжить конкурс. Поэтому необходима регистрация с последующей авторизацией, и сохранением текущих результатов. А также нужна статистика в виде таблицы результатов, и общий список зарегистрированных участников. Задания могут быть в виде текста или графического изображения.
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