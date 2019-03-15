OpenCart поправить валидность кода, пагинаци. адаптивную верстку и др

$20
Системы управления (CMS)Закрыт1 заявка265 просмотров
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Есть сайт на опенкарт 2.5

Нужно поправить стили, верстку, ошибки валидации кода, страницы пагинации ( добавить стр2 стр 3)

полный список правок ниже а так же в файле во вложении

# 1 Добавь в кореньсайта файл для верификации в вебмастере

 https://yadi.sk/d/qsxyDKtsXEUsPw

 

# 2 по мобильной версии:

 

  • При касании в блоке “Выберите упаковку из картона по типу” открывается

    выпадающее меню с подкатегориями, но идет сразу загрузка следующей

    страницы с  категорией и переходит на нее. Т.е нет возможности с

    главной с этого блока сразу попасть на подкатегории

http://prntscr.com/mwo7c4

 

2. В блоке “Выберитеупаковку из картона по типу” отцентровать по середине

 

http://prntscr.com/mwoa15

 

3. В хиты продаждобавить стрелочки, чтобы было понятно, что товары можно листать http://prntscr.com/mwoajh

 

4. Очень проблематичнопопасть на все подкатегории у нас на сайте. К примеру на https://gofrosklad.ru/katalog/gofrokarton/pischevoj-karton/ вообще никогда не попадешь, только черезкарту сайта.  Может можно сделать и в мобильной версии открывашку по всем

существующим подкатегориям, как в полной версии просмотра http://prntscr.com/mwodcx ? Сейчас она только до уровня категорий http://prntscr.com/mwocyv

 

5. Не показываетсякнопка отправки http://prntscr.com/mwofjq

в форме “сделатьиндивидуальный заказ” взял отсюда: https://gofrosklad.ru/katalog/gofrokarton/pyatislojnyij-gofrokarton/

 

6. Дополнительныепараметры, которые должны при наведении показываться http://prntscr.com/mwoh5n посмотреть не возможно - при легком кликесразу переходит на полную карточку этого товара или, если держать палец долго

на товаре - открываются разные предупреждения.

 

7. По карточке товара:

  • отодвинуть поле ввода от кнопки
  • Можно ли сделать так, чтобы цифра, если ткнули в поле ввода исчезала и ее не

    надо было принудительно стирать backspace ? http://prntscr.com/mwomb5

  • сделать отступы у текста описания http://prntscr.com/mwonf0

8. По страницеконтактов:

 

Когда доходишь до карты, то дальше пролистать до формы заказа практически невозможно - начинает

скролиться сама карта. А если ее удается проскролить, то скролишь вторую (их

там две!) http://prntscr.com/mwoouv

Это очень не удобно!

найти решение

 

# 3 Очень много ошибок ввалидаторе кода https://validator.w3.org/nu/?doc=https%3A%2F%2Fgofrosklad.ru%2Fkatalog%2Fgofrokarton%2Fpyatislojnyij-gofrokarton%2F

Поправить ошибки,предупреждение не надо править!

 

# 4  На страницеконтактов нет микроразметки

 http://prntscr.com/mwow2q

http://prntscr.com/mwox4e

Поправить! К примеру наutupack.ru  так: http://prntscr.com/mwoy83

 

Для проверки:

https://webmaster.yandex.ru/tools/microtest/

https://search.google.com/structured-data/testing-tool

 

про микроразметку: https://yandex.ru/support/webmaster/schema-org/what-is-schema-org.html

 

# 5 Сделать карту сайтав xml для добавления в вебмастер https://gofrosklad.ru/sitemap.xml

#6 Исправление по h1 добавить номер страницы

 

  • Исправить:
https://gofrosklad.ru/specials/  - не могу найти где этот матераил,как  исправить эту страницу  /добавлятьтовары?

https://gofrosklad.ru/katalog/  - исправил

 

  • Дубликаты по h1:
В большинстве этостраницы пагинации. Саш, давай будем генерировать тайтлы: типа в этой группе:

https://gofrosklad.ru/katalog/gofroupakovka/promyshlennaya/?page=4

https://gofrosklad.ru/katalog/gofroupakovka/promyshlennaya/?page=3

https://gofrosklad.ru/katalog/gofroupakovka/promyshlennaya/?page=5

https://gofrosklad.ru/katalog/gofroupakovka/promyshlennaya/?page=2

https://gofrosklad.ru/katalog/gofroupakovka/promyshlennaya/ - там сейчас h1 “Промышленная упаковка изгофрокартона”

А на страницах пагинации будет:

“Промышленная упаковка из гофрокартона - страница №2 каталога”

 

https://gofrosklad.ru/katalog/gofroupakovka/?page=4

https://gofrosklad.ru/katalog/gofroupakovka/?page=5

https://gofrosklad.ru/katalog/gofroupakovka/?page=2

https://gofrosklad.ru/katalog/gofroupakovka/?page=3

https://gofrosklad.ru/katalog/gofroupakovka/

 

https://gofrosklad.ru/katalog/gofrokarton/pischevoj-karton/?page=2

https://gofrosklad.ru/katalog/gofrokarton/pischevoj-karton/

 

 

https://gofrosklad.ru/deliveryregion

 

https://gofrosklad.ru/index.php?route=information/information/info&information_id=6

  • это что за страница?
https://gofrosklad.ru/katalog/gofrokoroba/korobki-dlya-butylok/?page=3

https://gofrosklad.ru/katalog/gofrokoroba/korobki-dlya-butylok/?page=2

https://gofrosklad.ru/katalog/gofrokoroba/korobki-dlya-butylok/

 

https://gofrosklad.ru/katalog/gofrokoroba/srednie-kartonnye-korobki/?page=2

 

полный список стр вфайле

 

 

#7 Исправление по Title

Тоже самое, что и по h1. Давай дополнять к  Title  “- страница №3 каталога”,т.е.

 

Промышленная упаковка изгофрокартона - купить. Промышленная упаковка в Москве оптом и в розницу.

Производственная упаковка на заказ -страница №3 каталога

https://gofrosklad.ru/katalog/gofroupakovka/promyshlennaya/?page=3

https://gofrosklad.ru/katalog/gofroupakovka/promyshlennaya/?page=5

https://gofrosklad.ru/katalog/gofroupakovka/promyshlennaya/?page=4

https://gofrosklad.ru/katalog/gofroupakovka/promyshlennaya/?page=2

https://gofrosklad.ru/katalog/gofroupakovka/promyshlennaya/

 

https://gofrosklad.ru/katalog/gofroupakovka/?page=3

https://gofrosklad.ru/katalog/gofroupakovka/?page=4

полный список стр вфайле

 

 

#9 Исправлениеrobots.txt

В роботсе https://gofrosklad.ru/robots.txt прописать:

 

- главное зеркало дляUser-agent: Yandex,

 

Host:https://gofrosklad.ru/

 

  • карту сайта
Sitemap: https://gofrosklad.ru/sitemap.xml
OpenCart
5 лет назад
domsfishkoi
43 годаРоссия
5 лет в сервисе
Был
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