Сайт на джумле 3.... Коротко пишу что нужно сделать ( читать от низа) 15 "добавить фон у блока отзывы создать шаблон с этим кодом ""отзыв видео с фоном""" http://prntscr.com/mxab5v 14 Поправить верхнее меню "не работает в адаптиве и тили исправить 13 "Создать модуль частые ...
OpenCart поправить валидность кода, пагинаци. адаптивную верстку и др
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть сайт на опенкарт 2.5
Нужно поправить стили, верстку, ошибки валидации кода, страницы пагинации ( добавить стр2 стр 3)
полный список правок ниже а так же в файле во вложении
# 1 Добавь в кореньсайта файл для верификации в вебмастере
https://yadi.sk/d/qsxyDKtsXEUsPw
# 2 по мобильной версии:
- При касании в блоке “Выберите упаковку из картона по типу” открывается
выпадающее меню с подкатегориями, но идет сразу загрузка следующей
страницы с категорией и переходит на нее. Т.е нет возможности с
главной с этого блока сразу попасть на подкатегории
2. В блоке “Выберитеупаковку из картона по типу” отцентровать по середине
3. В хиты продаждобавить стрелочки, чтобы было понятно, что товары можно листать http://prntscr.com/mwoajh
4. Очень проблематичнопопасть на все подкатегории у нас на сайте. К примеру на https://gofrosklad.ru/katalog/gofrokarton/pischevoj-karton/ вообще никогда не попадешь, только черезкарту сайта. Может можно сделать и в мобильной версии открывашку по всем
существующим подкатегориям, как в полной версии просмотра http://prntscr.com/mwodcx ? Сейчас она только до уровня категорий http://prntscr.com/mwocyv
5. Не показываетсякнопка отправки http://prntscr.com/mwofjq
в форме “сделатьиндивидуальный заказ” взял отсюда: https://gofrosklad.ru/katalog/gofrokarton/pyatislojnyij-gofrokarton/
6. Дополнительныепараметры, которые должны при наведении показываться http://prntscr.com/mwoh5n посмотреть не возможно - при легком кликесразу переходит на полную карточку этого товара или, если держать палец долго
на товаре - открываются разные предупреждения.
7. По карточке товара:
- отодвинуть поле ввода от кнопки
- Можно ли сделать так, чтобы цифра, если ткнули в поле ввода исчезала и ее не
надо было принудительно стирать backspace ? http://prntscr.com/mwomb5
- сделать отступы у текста описания http://prntscr.com/mwonf0
Когда доходишь до карты, то дальше пролистать до формы заказа практически невозможно - начинает
скролиться сама карта. А если ее удается проскролить, то скролишь вторую (их
там две!) http://prntscr.com/mwoouv
Это очень не удобно!
найти решение
# 3 Очень много ошибок ввалидаторе кода https://validator.w3.org/nu/?doc=https%3A%2F%2Fgofrosklad.ru%2Fkatalog%2Fgofrokarton%2Fpyatislojnyij-gofrokarton%2F
Поправить ошибки,предупреждение не надо править!
# 4 На страницеконтактов нет микроразметки
Поправить! К примеру наutupack.ru так: http://prntscr.com/mwoy83
Для проверки:
https://webmaster.yandex.ru/tools/microtest/
https://search.google.com/structured-data/testing-tool
про микроразметку: https://yandex.ru/support/webmaster/schema-org/what-is-schema-org.html
# 5 Сделать карту сайтав xml для добавления в вебмастер https://gofrosklad.ru/sitemap.xml
#6 Исправление по h1 добавить номер страницы
- Исправить:
https://gofrosklad.ru/katalog/ - исправил
- Дубликаты по h1:
https://gofrosklad.ru/katalog/gofroupakovka/promyshlennaya/?page=4
https://gofrosklad.ru/katalog/gofroupakovka/promyshlennaya/?page=3
https://gofrosklad.ru/katalog/gofroupakovka/promyshlennaya/?page=5
https://gofrosklad.ru/katalog/gofroupakovka/promyshlennaya/?page=2
https://gofrosklad.ru/katalog/gofroupakovka/promyshlennaya/ - там сейчас h1 “Промышленная упаковка изгофрокартона”
А на страницах пагинации будет:
“Промышленная упаковка из гофрокартона - страница №2 каталога”
https://gofrosklad.ru/katalog/gofroupakovka/?page=4
https://gofrosklad.ru/katalog/gofroupakovka/?page=5
https://gofrosklad.ru/katalog/gofroupakovka/?page=2
https://gofrosklad.ru/katalog/gofroupakovka/?page=3
https://gofrosklad.ru/katalog/gofroupakovka/
https://gofrosklad.ru/katalog/gofrokarton/pischevoj-karton/?page=2
https://gofrosklad.ru/katalog/gofrokarton/pischevoj-karton/
https://gofrosklad.ru/deliveryregion
https://gofrosklad.ru/index.php?route=information/information/info&information_id=6
- это что за страница?
https://gofrosklad.ru/katalog/gofrokoroba/korobki-dlya-butylok/?page=2
https://gofrosklad.ru/katalog/gofrokoroba/korobki-dlya-butylok/
https://gofrosklad.ru/katalog/gofrokoroba/srednie-kartonnye-korobki/?page=2
полный список стр вфайле
#7 Исправление по Title
Тоже самое, что и по h1. Давай дополнять к Title “- страница №3 каталога”,т.е.
Промышленная упаковка изгофрокартона - купить. Промышленная упаковка в Москве оптом и в розницу.
Производственная упаковка на заказ -страница №3 каталога
https://gofrosklad.ru/katalog/gofroupakovka/promyshlennaya/?page=3
https://gofrosklad.ru/katalog/gofroupakovka/promyshlennaya/?page=5
https://gofrosklad.ru/katalog/gofroupakovka/promyshlennaya/?page=4
https://gofrosklad.ru/katalog/gofroupakovka/promyshlennaya/?page=2
https://gofrosklad.ru/katalog/gofroupakovka/promyshlennaya/
https://gofrosklad.ru/katalog/gofroupakovka/?page=3
https://gofrosklad.ru/katalog/gofroupakovka/?page=4
полный список стр вфайле
#9 Исправлениеrobots.txt
В роботсе https://gofrosklad.ru/robots.txt прописать:
- главное зеркало дляUser-agent: Yandex,
- карту сайта
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