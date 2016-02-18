Сделать копию магазина на QNITS (возможно битрикс)

$40
  1. Биржа фриланса
  2. Интернет-магазины
Закрыт1 заявка140 просмотров

Необходимо сделать копию магазина www.hronovik.ru на QNITS.

Два выхода:

1. Сделать такой магазин прямо в аккаунте QNITS используя стандартный шаблон и его переработку.

2. Сделать копию сайта на битрикс и привязать АПИ  к системе QNITS. Если

есть способности к рипу шаблонов, можно рипнуть и поставить, т.к. сайт

на битриксе.

Работа без предоплат или пост оплатами (показываете часть работы- плачу)

Бюджет 3000 руб.

пишите в скайп:

9 лет назад
baby89
Руслан 
35 лет
10 лет в сервисе
Был
4 года назад

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Нет заявок фрилансеров