Сделать копию магазина на QNITS (возможно битрикс)

Необходимо сделать копию магазина www.hronovik.ru на QNITS.

Два выхода:

1. Сделать такой магазин прямо в аккаунте QNITS используя стандартный шаблон и его переработку.

2. Сделать копию сайта на битрикс и привязать АПИ к системе QNITS. Если

есть способности к рипу шаблонов, можно рипнуть и поставить, т.к. сайт

на битриксе.

Работа без предоплат или пост оплатами (показываете часть работы- плачу)

Бюджет 3000 руб.

пишите в скайп: