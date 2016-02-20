Заказ на ЯндексМаркет

Магазин http://beruska.ru Требуется - настроить редирект при переходе с поисковиков и с рекламы на другой наш сайт. - robots.txt , sitemap.xml - устранить проблему с категориями http://joxi.ru/BA0d0p4cw0edAy выдает все сайты с пересекающимся товаром. Должен отображаться ...