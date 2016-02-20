сайт - http://test.bolu.ru/ что требуется поправить алгоритм работы корзины 2.1 связать стоимость доставки с картой постоматов (точки поллучения товаров) щяс если меняем регион ...
Создать интернет-магазин под ключ
Здравствуйте.Нужен интернет-магазин под ключ с возможностью начислять бонусы и организовать накопительную систему скидок, а также с возможностью выбрать город.Пожалуйста, ваши цены и сроки.
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