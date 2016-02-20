Разработка интернет магазина

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Закрыт11 заявок201 просмотр

Нужно полностью скопировать структуру сайта https://www.louis.eu/ ,создать новый дизайн и посадить на движок подходящий для интеграции  с "мой склад". Пишите ваши предложения.

9 лет назад
klopol
43 года
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров