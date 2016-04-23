Редактирование интернет-магазина на OpenCart

Интернет-магазин на опенкарт 2. Шевица.рф

1. Необходимо добавить статусы заказов: "передан на сборку", "отправлен Почтой РФ", "передан в курьерскую службу"

2. При отправке уведомительного письма (при изменении статуса заказа) - изменить заголовки письма Мой магазин на название магазина

В этом же письме ссылка на страницу для перехода должна быть рабочая!

3. Поиск запускается не только при нажатии на кнопку, но и при нажатии кнопки энтер на клавиатуре

4. Сделать так чтобы корзина сохраняла товары не менее недели

5. Окно для ввода купона должно быть и должно работать (при оформлении заказа)

6. В Верхнем меню изменить порядок и изменить 2 пункта: Главная, Акции и скидки, Новинки, Оплата, Доставка, Отзывы

При этом сделать пример и написать для меня инструкцию как сделать разделы Акции и Скидки по принципу(как на главной странице):

...текст...

нтмл блок

название категории

3 товара с названием, ценой (верной версткой!)

...текст...

нтмл блок

название категории

3 товара с названием, ценой (верной версткой!)

7. Написать мне инструкцию (научить) как через свс загрузчик закачать к товарам атрибуты (для поиска через фильтр)

а при нажатии на пункт меню Новинки - сделать переход по ссылке http://шевица.рф/novinki2/novinki/