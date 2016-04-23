Требуется поднять интернет магазин на IMAGECMS перенести данные (товары, заказы, пользователей) Bitrix настроить синхронизацию данных с 1C Только с опытом ImageCMS и с положительными отзывами.
Редактирование интернет-магазина на OpenCart
Интернет-магазин на опенкарт 2. Шевица.рф
1. Необходимо добавить статусы заказов: "передан на сборку", "отправлен Почтой РФ", "передан в курьерскую службу"
2. При отправке уведомительного письма (при изменении статуса заказа) - изменить заголовки письма Мой магазин на название магазина
В этом же письме ссылка на страницу для перехода должна быть рабочая!
3. Поиск запускается не только при нажатии на кнопку, но и при нажатии кнопки энтер на клавиатуре
4. Сделать так чтобы корзина сохраняла товары не менее недели
5. Окно для ввода купона должно быть и должно работать (при оформлении заказа)
6. В Верхнем меню изменить порядок и изменить 2 пункта: Главная, Акции и скидки, Новинки, Оплата, Доставка, Отзывы
При этом сделать пример и написать для меня инструкцию как сделать разделы Акции и Скидки по принципу(как на главной странице):
...текст...
нтмл блок
название категории
3 товара с названием, ценой (верной версткой!)
...текст...
нтмл блок
название категории
3 товара с названием, ценой (верной версткой!)
7. Написать мне инструкцию (научить) как через свс загрузчик закачать к товарам атрибуты (для поиска через фильтр)
а при нажатии на пункт меню Новинки - сделать переход по ссылке http://шевица.рф/novinki2/novinki/
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