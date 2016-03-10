Настройка Магазина на Magento

Есть установленная Magento 2.0

но мы не поняли как настроить его, а именно:

- настройка фильтр товаров- настройка атрибутов для группы товаров- настройка перевода с англ на русский, начать на пару товаров и категориях - и дальше мы саминужен сам сервис настройки + консультация