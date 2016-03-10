Настройка Магазина на Magento

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Завершен4 заявки281 просмотр

Есть установленная Magento 2.0

но мы не поняли как настроить его, а именно:

- настройка фильтр товаров- настройка атрибутов для группы товаров- настройка перевода с англ на русский,  начать на пару товаров и категориях - и дальше мы саминужен сам сервис настройки + консультация 

Magento
9 лет назад
conus
46 лет
19 лет в сервисе
Был
13 дней назад

Выбранный исполнитель

butterfly514
Алина 
36 лет
10 лет в сервисе
Была
4 года назад
9 лет назад
$20
3 дня
Профессионал в Magento, рекомендую! Спасибо вам!
Было приятно работать с Сергеем, оплата вовремя. Рекомендую к сотрудничеству.

Заявки фрилансеров

butterfly514
Алина 
36 лет
10 лет в сервисе
Была
4 года назад
9 лет назад

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