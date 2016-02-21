Rel canonical prestashop

Добрый день! Сайт сделан на Prestashop. Необходимо во все страницы категорий с пагинацией, сортировки товаров, отображению определенного количества товаров на странице внедрить в раздел head следующий тег:

где http://vitaline-health.com.ua/pishhevye-dobavki/preparaty-dlya-sustavov-tabletki/ - это url основной страницы без параметров.

При этом данный тег внедряется и основную страницу тоже.

Вот примеры страниц, в которые нужно внедрить тег:

http://vitaline-health.com.ua/pishhevye-dobavki/preparaty-dlya-sustavov-tabletki/?orderby=price&orderway=asc

http://vitaline-health.com.ua/pishhevye-dobavki/gepatoprotektory-i-sorbenty/?n=10&p=2

http://vitaline-health.com.ua/pishhevye-dobavki/eksklyuzivnye-tovary/?p=2