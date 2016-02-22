Не выводятся атрибуты OpenCart

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Закрыт4 заявки132 просмотра

Создаю атрибут "Тип фонаря" или любой атрибут, возможно отключили что то программисты)

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Opencart
9 лет назад
bishopik
Руслан 
40 лет
16 лет в сервисе
Был
год назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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