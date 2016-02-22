Доработать инт.магазин VirtueMart 2 на Joomla 2.5

1)Убрать при пагинации дублирование текста и метатегов. Заданный в админке текст и метаданные должны быть уникальны только для одной

страницы.

2)Задать генерацию тайтлов.

3)Убрать клоны главной страницы , если нельзя убрать, сделать с них 301 редирект на главную.