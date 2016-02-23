Требуется поднять интернет магазин на IMAGECMS перенести данные (товары, заказы, пользователей) Bitrix настроить синхронизацию данных с 1C Только с опытом ImageCMS и с положительными отзывами.
Доработки в joomla 2.5 и virtuemart
1.нужно подправить аякс отображения в шаблоне , не сохраняется отображение плиткой на главной странице ,на других все ок.
2. настройка заказа в 1 клик
3.создание плагина (лайк - дислайк) для virtuemart
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