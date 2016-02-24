Требуется поднять интернет магазин на IMAGECMS перенести данные (товары, заказы, пользователей) Bitrix настроить синхронизацию данных с 1C Только с опытом ImageCMS и с положительными отзывами.
Создать интернет-магазин с доработкой функционала
Здравствуйте!
Требуется создать мультивендорный интернет-магазин. Предпочтительно на Joomla + компонент магазина (или написать свой). Так же рассмотрю другие CMS или Фреймворки.
От вас цена, срок, платформа.
P.S.: Пожалуйста, пишите только те, кто действительно сможет это сделать. Оплата по факту выполнения или БС.
Пример есть. ТЗ прикрепил.
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