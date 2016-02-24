Создать интернет-магазин с доработкой функционала

Здравствуйте!

Требуется создать мультивендорный интернет-магазин. Предпочтительно на Joomla + компонент магазина (или написать свой). Так же рассмотрю другие CMS или Фреймворки.

От вас цена, срок, платформа.

P.S.: Пожалуйста, пишите только те, кто действительно сможет это сделать. Оплата по факту выполнения или БС.

Пример есть. ТЗ прикрепил.