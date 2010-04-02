Не работает стандартная сортировка в Woocommerce. Настроить.

  1. Биржа фриланса
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Закрыт1 заявка121 просмотр

WordPress 4.4.2, Woocommerce 2.5.2, лицензионная тема Oxygen 3.9.1

Если в категории более 512 товаров, то при выборе сортировки "Сортировать по цене: от низкой к высокой" или "Сортировать по цене: от высокой к низкой" появляется сообщение «Товары, соответствующие вашему выбору, не найдены», а если менее 512 - то товары отображаются отсортированными. 

При увеличении количества товаров в базе данных, при их отображении на странице магазина, возникает сообщение "Товары, соответствующие вашему выбору, не найдены." и товары не отображаются. 

Так, в начале, при количестве товаров в БД 2700, все работает. Затем, после увеличения количества товаров до 5000 это проявляется при выборе сортировки "Сортировать по цене: от низкой к высокой" и "Сортировать по цене: от высокой к низкой". Затем, при дальнейшем увеличении количества товаров в БД, они перестают отображаться на страницах магазина в категориях, где их более 15000.

Сайт находится на VDS SSD Cuprum (СPU Intel(R) Xeon(R) CPU E5620 @ 2.40GHz 2400 Mhz X 2/2 GB RAM/30 GB SSD), ранее находился на виртуальном хостинге и данная проблема не проявлялась, но пришлось уйти с виртуального хостинга из-за ограничений ресурсов.

Данные из Woocommerce - состояние системы:

О сервере: Apache/2.4.10 (Debian)

Версия PHP: 5.6.17-0+deb8u1

Версия MySQL: 5.5.46

Лимит памяти WP: 256 MB

Максимальный размер запроса PHP: 1 000 MB

Ограничение времени выполнения PHP: 60

Количество входящих параметров в запросе PHP: 3000

Максимальный размер загрузки: 1 000 MB

Пробовал: переустанавливать WordPress и Woocommerce, ставить другую тему, переустанавливать всю ОС на сервере - не помогло.

Буду рад помощи специалиста.

ApacheDebianMySQLPHPWooCommerceWordPress
9 лет назад
Alexander58reg
Александр 
48 лет
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад

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Нет заявок фрилансеров

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