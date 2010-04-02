Требуется поднять интернет магазин на IMAGECMS перенести данные (товары, заказы, пользователей) Bitrix настроить синхронизацию данных с 1C Только с опытом ImageCMS и с положительными отзывами.
Не работает стандартная сортировка в Woocommerce. Настроить.
WordPress 4.4.2, Woocommerce 2.5.2, лицензионная тема Oxygen 3.9.1
Если в категории более 512 товаров, то при выборе сортировки "Сортировать по цене: от низкой к высокой" или "Сортировать по цене: от высокой к низкой" появляется сообщение «Товары, соответствующие вашему выбору, не найдены», а если менее 512 - то товары отображаются отсортированными.
При увеличении количества товаров в базе данных, при их отображении на странице магазина, возникает сообщение "Товары, соответствующие вашему выбору, не найдены." и товары не отображаются.
Так, в начале, при количестве товаров в БД 2700, все работает. Затем, после увеличения количества товаров до 5000 это проявляется при выборе сортировки "Сортировать по цене: от низкой к высокой" и "Сортировать по цене: от высокой к низкой". Затем, при дальнейшем увеличении количества товаров в БД, они перестают отображаться на страницах магазина в категориях, где их более 15000.
Сайт находится на VDS SSD Cuprum (СPU Intel(R) Xeon(R) CPU E5620 @ 2.40GHz 2400 Mhz X 2/2 GB RAM/30 GB SSD), ранее находился на виртуальном хостинге и данная проблема не проявлялась, но пришлось уйти с виртуального хостинга из-за ограничений ресурсов.
Данные из Woocommerce - состояние системы:
О сервере: Apache/2.4.10 (Debian)
Версия PHP: 5.6.17-0+deb8u1
Версия MySQL: 5.5.46
Лимит памяти WP: 256 MB
Максимальный размер запроса PHP: 1 000 MB
Ограничение времени выполнения PHP: 60
Количество входящих параметров в запросе PHP: 3000
Максимальный размер загрузки: 1 000 MB
Пробовал: переустанавливать WordPress и Woocommerce, ставить другую тему, переустанавливать всю ОС на сервере - не помогло.
Буду рад помощи специалиста.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Интернет-магазины3 заявкиЗакрыт9 лет назад
- $130
1. на главной странице: изменить баннер, сделать правый сайт бар, рекламу по бокам, как в комусе (см. фото), поярче "поиск", отредактировать товары "рекомендуем", под баннерами, как в комусе сделать ...Интернет-магазины7 заявокЗакрыт9 лет назад
Есть установленная Magento 2.0 но мы не поняли как настроить его, а именно: - настройка фильтр товаров- настройка атрибутов для группы товаров- настройка перевода с англ на русский, начать на пару товаров и категориях ...Интернет-магазины1 исполнительЗавершен9 лет назад
Ищем грамотного спеца для создания простейшего регионального интернет-магазина где-то с 20 товарными позициями. С нас весь копирайтинг и контент и, естественно, оплата. С Вас предложение по цмске, консультации по дальнейшей с ней работе, цена и ...Интернет-магазины17 заявокЗакрыт9 лет назад
1.нужно подправить аякс отображения в шаблоне , не сохраняется отображение плиткой на главной странице ,на других все ок. 2. настройка заказа в 1 клик 3.создание плагина (лайк - дислайк) ...Интернет-магазины1 заявкаЗакрыт9 лет назад
1)Убрать при пагинации дублирование текста и метатегов. Заданный в админке текст и метаданные должны быть уникальны только для одной страницы. 2)Задать генерацию тайтлов. 3)Убрать клоны главной страницы , если ...Интернет-магазины1 заявкаЗакрыт9 лет назад
Создаю атрибут "Тип фонаря" или любой атрибут, возможно отключили что то программисты) В категории не выводиться В поиске выводитьсяИнтернет-магазины4 заявкиЗакрыт9 лет назад
Интернет-магазин на опенкарт 2. Шевица.рф 1. Необходимо добавить статусы заказов: "передан на сборку", "отправлен Почтой РФ", "передан в курьерскую службу" 2. При отправке уведомительного письма (при изменении статуса заказа) - изменить ...Интернет-магазины1 исполнительЗавершен9 лет назад
Добрый день! Сайт сделан на Prestashop. Необходимо во все страницы категорий с пагинацией, сортировки товаров, отображению определенного количества товаров на странице внедрить в раздел head следующий тег: где http://vitaline-health.com.ua/pishhevye-dobavki/preparaty-dlya-sustavov-tabletki/ - это url основной ...Интернет-магазины2 заявкиЗакрыт9 лет назад
Нужно полностью скопировать структуру сайта https://www.louis.eu/ ,создать новый дизайн и посадить на движок подходящий для интеграции с "мой склад". Пишите ваши предложения.Интернет-магазины11 заявокЗакрыт9 лет назад