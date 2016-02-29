Изменить механизм добавления товаров в корзину

Дня доброго!

Есть интернет-магазин, сделанный на Yii. При добавлении товара в корзину пользователя автоматически кидает на страницу корзины.

Нужно сделать, чтобы при добавлении товара в корзину не было никаких перекидываний на другие страницы, и пользователь оставался на той странице, откуда добавлялся товар. Также нужно выдавать уведомление во всплывающем окне, что товар добавлен в корзину.

Сайт скину в личку.