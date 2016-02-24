Уж простите, не знаю как правильно это называется, нужно поменять цены на сайте, а для этого нужно выгрузить прайс и потом уже с измененными ценами его загрузить обратно. В самом функционале сайта(не уверенна, что правильно ...
Исправить ошибку на OcStore 1.5.5.1.2
После сохранения товара или категории выдает ошибку
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Лог ошибок в файле.
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